Sampdoria, le pagelle di CM: Colley gigantesco, Audero sempre strepitoso (Di lunedì 22 agosto 2022) Sampdoria-Juventus 0-0 Audero 7: subito attento e reattivo sulla botta a distanza ravvicinata di McKennie. Mette una pezza anche in occasione de... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022)-Juventus 0-07: subito attento e reattivo sulla botta a distanza ravvicinata di McKennie. Mette una pezza anche in occasione de...

LucaNardo97 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #SampJuve 0-0: Madama non graffia in quel di Genova ? ?? ?? [@romeoagresti] - zazoomblog : Pagelle Sampdoria Juventus: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Sampdoria #Juventus: - Salvato95551627 : RT @sghezziofficial: Al #Ferraris la #Sampdoria stoppa la #Juventus, finisce 0-0 #lepagelle #Sportpress24 - GoalItalia : MATCH REPORT - #SampJuve 0-0: Madama non graffia in quel di Genova ? ?? ?? [@romeoagresti] - sghezziofficial : Al #Ferraris la #Sampdoria stoppa la #Juventus, finisce 0-0 #lepagelle #Sportpress24 -