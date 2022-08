(Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole di Emilalla fine della partita finita con iltrae Juve: «Su Kostic è stata una parata che provo spesso» Emil, portiere della, ha parlato dopo il triplice fischio del match di Serie A contro la Juventus, finito con ilgrazie anche ad una sua grande parata. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARATA SU KOSTIC – «È stata una parata che provo spesso negli allenamenti. Siamo riusciti a scalare bene, mi sono fatto trovare fermo. In questi casi risulta delicato come tempistica».– «Questo 0-0 sa come unaperché non abbiamo preso gol e abbiamo dato continuità a quello che abbiamo fatto contro l’Atalanta». RIGORE NEL DERBY – «È stato decisivo per tante ...

clubdoria46 : #SampJuve, #Audero ancora decisivo: il suo racconto a #Dazn - sportli26181512 : Samp, Audero: 'Il tiro d Kostic non era angolatissimo': Emil Audero, portiere della Sampdoria, parla ai microfoni d… - Ftbnews24 : Sampdoria-Juventus, Audero: “Vogliamo migliorare il risultato della scorsa stagione” #SerieA - Telenord : Sampdoria - Juventus 0-0: i pali salvano i bianconeri, ma Audero è decisivo nel recupero - CalcioNews24 : Sampdoria, Audero: «Pareggio che sa di vittoria» -

... più determinata nella ripresa ma senza la qualità necessaria per battere unache ha ... si invola verso la porta da solo ma il suo destro potente viene respinto dain uscita. Si vede ...... quandosalva ancora i suoi su un tentativo ravvicinato ma impattato male da Kostic con il ... Primo punto stagionale invece per ladi Giampaolo, che abbandona così il fondo della ...SAMPDORIA – Audero 6,5; Bereszynski 6, Colley 7, Ferrari 6,5, Augello 5,5 (27’ s.t. Murru 6); Leris 5, Rincon 5 (22’ s.t. Verre 6), Vieira 6,5 (33’ s.t. Depaoli 6), Sabiri 6,5, Djuricic 6 (27’ s.t.Seconda giornata, subito un passo falso per la Juventus. E’ 0-0 a Marassi in casa della Sampdoria, campo difficile e avversaria storicamente ostica per i bianconeri, ma in questo momento della stagion ...