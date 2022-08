Roma, Pinto: “Assurdo cercare un colpevole per l’infortunio di Wijnaldum. Zaniolo resta? Vedremo” (Di lunedì 22 agosto 2022) “l’infortunio di Wijnaldum? E’ vero che eravamo in un’onda positiva, ma questo è il calcio e non possiamo lamentarci e fermare l’entusiasmo. Sono cose che succedono, abbiamo fatto tanto per portare Gini qua, lui in quindici giorni è diventato parte della nostra famiglia, anche lui ora è positivo, ora dobbiamo fermarci un attimo, capire cosa è meglio per lui. Tornerà più forte”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, a Dazn nel pre partita della sfida contro la Cremonese: “Voglio ringraziare i pochi media che non hanno cercato un colpevole, molti hanno cercato un colpevole e si sono permessi di mettere il nome di un ragazzo, solo chi non ha giocato a calcio può scrivere quelle cose. Siamo una famiglia, ci alleniamo come tutti, in questo momento faccio i complimenti ai ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) “di? E’ vero che eravamo in un’onda positiva, ma questo è il calcio e non possiamo lamentarci e fermare l’entusiasmo. Sono cose che succedono, abbiamo fatto tanto per portare Gini qua, lui in quindici giorni è diventato parte della nostra famiglia, anche lui ora è positivo, ora dobbiamo fermarci un attimo, capire cosa è meglio per lui. Tornerà più forte”. Lo ha detto il general manager della, Tiago, a Dazn nel pre partita della sfida contro la Cremonese: “Voglio ringraziare i pochi media che non hanno cercato un, molti hanno cercato une si sono permessi di mettere il nome di un ragazzo, solo chi non ha giocato a calcio può scrivere quelle cose. Siamo una famiglia, ci alleniamo come tutti, in questo momento faccio i complimenti ai ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Pinto a Milano al lavoro per concludere alcune cessioni. Solamente dopo, la Roma… - marcoconterio : ?????? Non solo Justin Kluivert, a un passo dal Fulham. Oggi a Milano incontri per Tiago Pinto della #Roma per le usci… - TuttoMercatoWeb : ?? Il gm giallorosso Tiago #Pinto è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio: #Roma al lavoro tra cessioni e ultimi co… - sasosbirvale : Il GM della #Roma Tiago Pinto a #Dazn??”a fine mercato parlermo di Zaniolo”. ???? @ValePieraccini @FutbolDaltonico @lucacimini82 - junews24com : Zaniolo Juve: così Tiago Pinto sul futuro del centrocampista. ULTIME - -