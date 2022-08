Non basta una buona mezz’ora, la Juve ha ancora la febbre: la Samp difende il fortino, prime grane per Allegri | Primapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Madama ha ancora la febbre, la convalescenza si prolunga e sullo 0-0 di Marassi c’è poco da recriminare. Mezz’oretta di Juve che fa la Juve non basta per piegare una Sampdoria arcigna e magnificamente schierata da Giampaolo a presidio del suo fortino. Il brodino sorbito a Marassi sa di fiele, la Juve c’è e non c’è. Fuochi fatui, vorrei ma non posso. Il primo tempo è una lagna, la Sampdoria comanda e la Signora subisce. Traversa di Leris dopo 6’, palla gol per Cuadrado al quarto d’ora (errore di Augello, paratona di Audero), un paio di scossoni estemporanei, però una Juve senza cuore e senza garretti, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Madama hala, la convalescenza si prolunga e sullo 0-0 di Marassi c’è poco da recriminare. Mezz’oretta diche fa lanonper piegare unadoria arcigna e magnificamente schierata da Giampaolo a presidio del suo. Il brodino sorbito a Marassi sa di fiele, lac’è e non c’è. Fuochi fatui, vorrei ma non posso. Il primo tempo è una lagna, ladoria comanda e la Signora subisce. Traversa di Leris dopo 6’, palla gol per Cuadrado al quarto d’ora (errore di Augello, paratona di Audero), un paio di scossoni estemporanei, però unasenza cuore e senza garretti, ...

