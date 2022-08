No | non sono sbarcati 83mila migranti con «il reddito di cittadinanza già attivato sul loro conto»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il 22 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 13 agosto 2022 che riportava lo screenshot di una presunta notizia pubblicata dal quotidiano Libero. Si legge: “Lampedusa:sbarcano da un barchino con ildigiàsul. Denunciati in, con un danno all’erario di 3,4milioni di euro”. Si tratta di un’immagine modificata che veicola una notizia falsa. La testata Libero non ha mai pubblicato un articolo con il titolo riportato nel post in analisi, come è possibile verificare nell’archivio online del giornale. La segnalazione oggetto di verifica è in realtà un fotomontaggio. La foto delle persone sulla barca è presa da una notizia ...

