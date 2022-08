Mosca attacca l'Ue, 'addestrerà terroristi e nazisti Kiev' (Di lunedì 22 agosto 2022) "Bisogna dire le cose come stanno: l'Unione europea allestirà dei campi per addestrare terroristi e i militanti neonazi del regime di Kiev": così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) "Bisogna dire le cose come stanno: l'Unione europea allestirà dei campi per addestraree i militanti neonazi del regime di": così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ...

TerrinoniL : Mosca attacca l'Ue, 'addestrerà terroristi e nazisti Kiev' - Ultima Ora - themercatoway : MOSCA ATTACCA L'UE, 'ADDESTRERÀ TERRORISTI E NAZISTI KIEV' - DuffyDarko : RT @todorov_denis: Leggo tutto il giorno 'Mosca (Russia) attacca la Meloni'. No. Il quotidiano La Pravda è il giornale del partito comun… - romanino48 : RT @todorov_denis: Leggo tutto il giorno 'Mosca (Russia) attacca la Meloni'. No. Il quotidiano La Pravda è il giornale del partito comun… - Mattei1917 : RT @todorov_denis: Leggo tutto il giorno 'Mosca (Russia) attacca la Meloni'. No. Il quotidiano La Pravda è il giornale del partito comun… -