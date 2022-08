Modelli economici alternativi impossibili da realizzare? Colpa del pragmatismo (Di lunedì 22 agosto 2022) di Gianluca Pinto Ormai sempre, e dico sempre, quando qualcuno si azzarda a parlare di Modelli economici alternativi a quello attuale si trova davanti il muro delle solite farsesche frasi: “Il problema è adesso”, “Non ragioniamo sui massimi sistemi” (nella maggior parte dei casi detto con aria di sufficienza e scherno), dobbiamo ragionare sul concreto”(?), “dobbiamo essere pragmatici” oppure “io sono un pragmatico”. Fermo restando che il “pragmatismo” come prodotto filosofico ha una sua certa nobiltà d’origine (basti pensare a C.S. Peirce) e l’uso che ne viene fatto è svilente e talvolta rasenta lo squallore, questa sciocchezza di affermare pedissequamente il primato del pragmatismo in un momento come quello che siamo vivendo è rischioso per due motivi fondamentali: perché storicamente la collettività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) di Gianluca Pinto Ormai sempre, e dico sempre, quando qualcuno si azzarda a parlare dia quello attuale si trova davanti il muro delle solite farsesche frasi: “Il problema è adesso”, “Non ragioniamo sui massimi sistemi” (nella maggior parte dei casi detto con aria di sufficienza e scherno), dobbiamo ragionare sul concreto”(?), “dobbiamo essere pragmatici” oppure “io sono un pragmatico”. Fermo restando che il “” come prodotto filosofico ha una sua certa nobiltà d’origine (basti pensare a C.S. Peirce) e l’uso che ne viene fatto è svilente e talvolta rasenta lo squallore, questa sciocchezza di affermare pedissequamente il primato delin un momento come quello che siamo vivendo è rischioso per due motivi fondamentali: perché storicamente la collettività ...

