Malinovskyi | Skriniar &C | giocare 4 giornate col mercato aperto significa falsare la Serie A

(Di lunedì 22 agosto 2022) Giocatori con la valigia in campo. Titolari in panchina in attesa di trasferimento. Calciatori che addirittura si ritrovano adue volte in una settimana contro la stessa squadra. Il campionato colè un’aberrazione che genera solo paradossi sportivi. Invece che porvi rimedio, peggioriamo la situazione. Il caso di Ruslan– congedato neanche troppo cordialmente al sabato e poi mandato in campo alla domenica da Gasperini, addirittura in gol nel pareggio dell’Atalanta contro il Milan – è l’emblema di quanto il calciosia un fattore destabilizzante sull’avvio diA. Questa se vogliamo è una storia a lieto fine, che magari cambierà anche il destino dell’ucraino (sembrava a un passo dall’addio, ora chissà), ma già in queste prime due ...