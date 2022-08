Live Roma-Cremonese: squadre in campo per il riscaldamento (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma – Primo match casalingo dell’anno per la Roma, la quale davanti al proprio pubblico riceve la neopromossa Cremonese di Alvini, uscita sconfitta di misura all’esordio una settimana fa. Un grande assente tra gli uomini di Mourinho, l’olandese Wijnaldum, vittima di una frattura alla tibia nella rifinitura che lo terrà lontano dal campo fino a gennaio. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, Tripi, El Shaarawy. All. José Mourinho Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 agosto 2022)– Primo match casalingo dell’anno per la, la quale davanti al proprio pubblico riceve la neopromossadi Alvini, uscita sconfitta di misura all’esordio una settimana fa. Un grande assente tra gli uomini di Mourinho, l’olandese Wijnaldum, vittima di una frattura alla tibia nella rifinitura che lo terrà lontano dalfino a gennaio.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, Tripi, El Shaarawy. All. José Mourinho(3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di ...

