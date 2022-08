Letta | ' Esterefatto del voltafaccia di Conte'

- Il segretario Pd commenta il passo indietro del leader Cinquestelle dall'alleanza regionale in ...- Il segretario Pd commenta il passo indietro del leader Cinquestelle dall'alleanza regionale in ...“Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano e votano, poi succede quel che succede, c’è un voltafaccia. Sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto ad un’idea romantica ...Giuseppe Conte rompe l’alleanza col Pd anche in Sicilia. E lo fa annunciando l’intenzione del Movimento 5 Stelle di “correre da solo per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". Dopo l’annuncio su Fa ...