L'estate di Latina: tra spaccio di droga, lavoro nero, evasione fiscale e contraffazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Latina. Estate torrida in città, ma anche all'insegna dell'illegalità dilagante, come conferma l'ultimo bollettino della Guardia di Finanza che racconta una storia illeciti, droga, lavoro nero e molto altro. Soprattutto nelle località marittime e turistiche del Sud Pontino, prese d'assalto dai turisti nelle ultime settimane. L'estate dei controlli a Latina Anche in questi giorni, ovviamente, prosegue senza sosta il piano straordinario dei controlli estivi avviato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nella prima decade di agosto al fine di contrastare tutti gli illeciti economico-finanziari della zona. Tra gli illeciti preminenti: evasione fiscale, "lavoro nero", ...

