La Lamborghini Urus Performante del record di Pikes Peak a Pebble Beach

ParliamoDiNews : Lamborghini Urus Performante ufficiale: Super SUV dalle prestazioni eccezionali - - telodogratis : Lamborghini Urus Performante ufficiale: Super SUV dalle prestazioni eccezionali - gigibeltrame : Lamborghini Urus Performante ufficiale: Super SUV dalle prestazioni eccezionali #digilosofia… - qnazionale : Lamborghini Urus Performante, le caratteristiche del nuovo Super Suv - HeadofEarth : Lamborghini ???? -

... il Concept Lawn è quindi il palcoscenico ideale per presentare la nostra vettura da record ," ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili. " La, che è stata uno ...alza l'asticella presentando la versione Performante del primo Super SUV del mondo , ancora più potente e leggera: la nuovaPerformante è stata alleggerita di 47 chili e ha guadagnato 16 CV in potenza, per arrivare a un totale di 666 CV. Ha debuttato a Pebble Beach durante la Monterey Car Week, e ha ...Il Lamborghini Urus Performante è il SUV con più elementi in fibra di carbonio sul mercato. Più potente e più aggressivo, il prezzo parte da oltre 210mila euro.la nuova Lamborghini Urus Performante è stata alleggerita di 47 chili e ha guadagnato 16 CV in potenza, per arrivare a un totale di 666 CV. Ha debuttato a Pebble Beach durante la Monterey Car ...