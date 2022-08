Inter, Lautaro e il duplice obiettivo: con un Lukaku in più, quota 100 è davvero alla portata (Di lunedì 22 agosto 2022) 9 nella prima stagione, 18 nella seconda, 19 nella terza, 25 nella quarta: Lautaro Martinez è andato in crescendo costante in merito... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) 9 nella prima stagione, 18 nella seconda, 19 nella terza, 25 nella quarta:Martinez è andato in crescendo costante in merito...

Inter : Buon compleanno Toro ????????? #Lautaro #Compleanno #ForzaInter - UEFAcom_it : ??????? Buon compleanno a Lautaro 'El Toro' Martínez ?? ??? Quanti gol per lui con l'@Inter nell'edizione 2022/23 della… - cmdotcom : #Inter, Lautaro e il duplice obiettivo: con un Lukaku in più, quota 100 è davvero alla portata - _internelcuore_ : RT @UEFAcom_it: ??????? Buon compleanno a Lautaro 'El Toro' Martínez ?? ??? Quanti gol per lui con l'@Inter nell'edizione 2022/23 della #UCL?… - inter08inter : RT @UEFAcom_it: ??????? Buon compleanno a Lautaro 'El Toro' Martínez ?? ??? Quanti gol per lui con l'@Inter nell'edizione 2022/23 della #UCL?… -