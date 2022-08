Gazzetta_it : Il caso Griezmann: se gioca troppo, l’Atletico paga. E allora ha i minuti contati #calciomercato - VinceSun92 : RT @Gazzetta_it: Cervelli in vendita e il caso Griezmann: le big alle prese con gli esuberi di lusso #calciomercato - Gazzetta_it : Cervelli in vendita e il caso Griezmann: le big alle prese con gli esuberi di lusso #calciomercato -

Il Posticipo

La Spagna ha scoperto il. Il giocatore francese è in prestito biennale dal Barcellona all'Atletico Madrid, con obbligo di riscatto fissato per l'estate del 2023 a 40 milioni di euro. E l'Atletico non ha alcuna ...E la condizione specifica in questoè che Grizou giochi un minimo di 45 minuti almeno nel 50% ..., per non far scattare l'obbligo, non dovrebbe disputare più di circa il 30% delle partite ... Caso Griezmann, il francese…è senza squadra: non risulta registrato dall’Atletico nelle liste per la Liga! L'Atletico Madrid alle prese con un nuovo caso Morata, stavolta al contrario: non ha intenzione di riscattare Griezmann dal Barcellona ...Rose cariche di giocatori in eccesso da piazzare prima della chiusura del mercato, ingaggi alti e progetti tecnici sbarrati. E non c’è solo il ...