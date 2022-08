Gas | Tabarelli | “Scoperta Eni a Cipro buona notizia”

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – L’importantedi gas al largo dida parte dell’Eni “è unavisto che attualmente siamo alle prese con un’emergenza. Questaci fa coltivare qualche speranza per il futuro”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente di Nomisma Energia Davide. “Anche in Italia di gas – osserva – ci sarebbe tantissimo gas. Nell’Adriatico e nel Mediterraneo, in particolare al largo della Sicilia. Se utilizzassimo le stesse tecniche di ricerche applicate ad esempio ain Italia potremmo triplicare le riserve in Italia”, sottolinea. Comunque laal largo di, nel contesto attuale, sottolinea, “è un elemento positivo ma non ...

L'attendismo palesato dall'esecutivo, secondo, porterà nel baratro il Paese. Il prezzo del, in questi ultimi giorni scambiato in area 230 - 250 euro per Megawattora, è già preoccupante.RAZIONARE ILIN VISTA DELL'INVERNOprevede un inverno difficile per l'Italia e la Germania, due dei paesi dell'Unione europea maggiormente dipendenti dalrusso. Nel caso in cui ...Il mercato europeo mostra sempre più preoccupazione per l’evoluzione dei flussi russi man mano che si va verso la prossima stagione autunnale. Stop ai flussi di gas del Nord Stream. “La vera preoccupa ...Ne Nomisma Energia sostiene che le misure adottate dal governo siano insufficienti e ciò sarà causa di danni per l’economia e per i cittadini ...