Fine della tregua | oggi riparte la raffica del Fisco

(Di lunedì 22 agosto 2022) Quest’anno il 22 agosto è un vero e proprio “tax day”, inteso non come una piacevole ricorrenza da festeggiare, ma come il giorno in cui scadono 181 adempimenti fiscali, di cui ben 168 pagamenti. Laestiva è finita e si deve ricominciare a pagare. Secondo il dl 223/2006, articolo 37, comma 11-bis, infatti, “Gli adempimenti fiscali , che hanno scadenza dal 1° al 20 di agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. Cadendo il 20 quest’anno di sabato, tutte le scadenze sono slittate al lunedì 22 successivo. Dopo la proroga estiva, sicon i versamenti del saldo 2021 e del primo acconto 2022 delle imposte e contributi autoliquidati dai contribuenti con la maggiorazione dello 0,4%, riguardante soprattutto le partite Iva. Chi aveva scelto di pagare a rate, effettuando il primo ...