"Chef's Table: Pizza": con Gabriele Bonci e Franco Pepe su Netflix (Di lunedì 22 agosto 2022) È ufficiale l'annuncio da parte di Netflix che rende nota la prossima uscita della celebre docu-serie Chef's Table: Pizza. Si tratta di una nuova e originale stagione che, come rivelano le anticipazioni del programma, sarà dedicata a 'Sua Maestà' la Pizza. L'arte della Pizza nel mondo sarà, infatti, il tema centrale della nuova edizione in cui a rappresentare l'Italia saranno gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. Come annunciato da Netflix sta per tornare, in tutti i paesi in cui il servizio di streaming online è attivo, la docu-serie culinaria celebre nel mondo. La nuova stagione prende il titolo Chef's Table: Pizza e ha come protagonista l'arte della pizza.

