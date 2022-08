Briatore | colpo di scena | quanti soldi deve sborsare lo Stato | pesante ingiustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Flavionon ci sta e ora chiede allo12 milioni di euro. La richiesta dell'imprenditore è legittima: infatti dopo il sequestro il suo yacht eravenduto all'asta per 7 milioni di euro, contro un valore commerciale di 20. L'Erario aveva confiscato lo yacht aper reati fiscali vendendolo in me che non si dica. Poi il ribaltone in Cassazione conche legittimamente vuole indietro i suoi. Il sequestro dello yacht, come ricorda il Fatto Qutidiano, era avvenuto nel 2010 come esito di una indagine conaccusato di aver evaso le accise sul carburante per 3,6 milioni di euro. In un primo momentoeracondannato, poi la Cassazione lo aveva assolto confermando però il sequestro ...