Barcellona | preoccupano le panchine di Griezmann con l’Atletico in vista del riscatto a fine stagione

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 agosto 2022) Antoineha giocato per adesso condi Madrid solo mezz’ora contro il Villarreal e altri trenta minuti con il Getafe, partendo sempre dalla panchina. Come riporta il portale Sport, ilha una certa preoccupazione per questa situazione inedita relativa al francese, iniziando a pensare come Simeone abbia ricevuto ordini dall’alto in merito. I Blaugrana sospettano che la dirigenza del club di Madrid stia impedendo al proprio allenatore di schieraretitolare, in modo tale da non raggiungere il totale di presenze ache farebbe scattare in automatico ilper i conchoneros del calciatore francese. L’accordo tra i due club prevede infatti comedebba giocare in due stagioni, la scorsa e ...