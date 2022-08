Atletica, Paolo Camossi tuona: “Marcell Jacobs non tutelato, non si tratta così un campione olimpico. Io tradito due volte” (Di lunedì 22 agosto 2022) Nonostante un super Europeo di Monaco per la Nazionale italiana di Atletica leggera, non mancano le polemiche. Coinvolta la punta di diamante della squadra tricolore: Marcell Jacobs, campione olimpico e d’Europa dei 100 metri. L’azzurro non ha disputato le batterie della 4×100 m per un problema fisico, con la squadra che non è riuscita ad andare in finale dopo il ripescaggio della Turchia. Ieri il presidente della Federazione Stefano Mei ha provato a smorzare gli animi dicendo: “Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c’è stata alcuna lite né alterco. Forse qualche errore è stato commesso. Tornassimo indietro faremmo forse qualcosa di diverso. Ma è andata così“. La situazione non si è placata e, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Nonostante un super Europeo di Monaco per la Nazionale italiana dileggera, non mancano le polemiche. Coinvolta la punta di diamante della squadra tricolore:e d’Europa dei 100 metri. L’azzurro non ha disputato le batterie della 4×100 m per un problema fisico, con la squadra che non è riuscita ad andare in finale dopo il ripescaggio della Turchia. Ieri il presidente della Federazione Stefano Mei ha provato a smorzare gli animi dicendo: “Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c’è stata alcuna lite né alterco. Forse qualche errore è stato commesso. Tornassimo indietro faremmo forse qualcosa di diverso. Ma è andata“. La situazione non si è placata e, ...

