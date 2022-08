Wijnaldum infortunio choc a Roma: frattura della tibia (Di domenica 21 agosto 2022) infortunio per Georginio Wijnaldum che ha riportato la frattura della tibia, come fa sapere la Roma in un comunicato. Il centrocampista del Psg è stato uno dei grandi colpi di mercato dei giallorossi che da tutti vengono dati come una delle pretendenti al titolo, proprio grazie al calciomercato che ha portato anche Dybala. infortunio Wijnaldum: il comunicato della Roma Attraverso il sito ufficiale della società giallorossa sono state date le prime indicazioni sull’infortunio di Georginio Wijnaldum: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginio Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022)per Georginioche ha riportato la, come fa sapere lain un comunicato. Il centrocampista del Psg è stato uno dei grandi colpi di mercato dei giallorossi che da tutti vengono dati come una delle pretendenti al titolo, proprio grazie al calciomercato che ha portato anche Dybala.: il comunicatoAttraverso il sito ufficialesocietà giallorossa sono state date le prime indicazioni sull’di Georginio: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginioè stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - sportface2016 : +++Tegola #Roma, frattura della tibia destra per Georginio #Wijnaldum: infortunio con lungo stop in vista per l'olandese+++ - GoalItalia : Grave infortunio per #Wijnaldum ?? Lungo stop in vista ?? - pleccese : Roma, grave infortunio per Wijnaldum: lungo stop ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Roma, grave infortunio per Wijnaldum: lungo stop ??Leggi di più su -