Puglia, un fedelissimo di Emiliano si candida con Calenda e "Azione" di Bari si ribella (Di domenica 21 agosto 2022) Tra non poche polemiche, Azione e Italia Viva scelgono di candidare al listino proporzionale del collegio di Bari Massimo Cassano, direttore generale dell'Arpal ed ex sottosegretario al Lavoro nei governi Renzi e Gentiloni. Cassano si stacca così dal centrosinistra del governatore Michele Emiliano, che ha sostenuto finora. «Da oggi in poi metto a disposizione di Azione la mia esperienza e la rete di amministratori. Sono di questo convinto ed ovviamente tutte le mie scelte politiche sono conseguenti e conformi alle iniziative ed alle posizioni che Carlo Calenda assumerà nel panorama nazionale e regionale a cominciare dalla mia collocazione all'opposizione del governo regionale», ha dichiarato Cassano. E aggiunge: «Credo con Azione di rappresentare ...

