Pagelle Cagliari-Cittadella 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di domenica 21 agosto 2022) Lee ildi2-1, match valevole per la seconda giornata della. Alla Unipol Domus i padroni di casa ribaltano nel finale una partita che per oltre un’ora è stata decisamente di difficile lettura per gli uomini di Liverani. A fare la differenza i cambi dalla panchina e un calo fisico degli ospiti, che avevano approcciato il match nel migliore dei modi. Lee il: Radunovic 6.5, Zappa 6.5, Goldaniga 6, Altare 6.5, Obert 5 (dal 81? Carboni sv), Nandez 5.5 (dal 57? Rog 6.5), Makoumbou 6.5, Deiola 5.5 (dal 81? Millico sv), Pereiro 6 (dal 57? Luvumbo 7), Lapadula 6 (dal 81? Pavoletti sv), Mancosu 7. All.Liverani ...

SimonaSpnz : RT @CagliariNews24: Pagelle #Cagliari Cittadella: Mancosu da applausi, Luvumbo spacca la partita- VOTI - CagliariNews24 : Pagelle #Cagliari Cittadella: Mancosu da applausi, Luvumbo spacca la partita- VOTI - Toro_News : ??| PRIMAVERA Le pagelle di #CagliariTorino 0-1: sugli scudi #Ruszel e #Ansah, molto bene anche i difensori - CentotrentunoC : #Primavera1 ???? ?? Esordio sfortunato per il #Cagliari Primavera di Michele #Filippi, sconfitto di misura dal… - Piantagrassa21 : @matteozizola @CentotrentunoC @FrancescoAresu Zizo, a mercato finito devi raccontare a tutta Cagliari Twitter la st… -

Centotrentuno.com

...45 Lille - PSG 1 - 6 CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Groningen - Go Ahead Eagles 1 - 0 14:30 Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 1 16:45 RKC Waalwijk - Feyenoord 0 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45- ...Passano i minuti, il messicano alza i giri del motore e l'exva in affanno. Perde la marcatura su Kim nel finale quando il sudcoreano segna il 4 - 0. Birindelli 5,5 : l'occasione più ... Le pagelle | Cagliari Primavera, troppa confusione: Masala non convince Pagelle Cagliari Cittadella: voti e giudizi agli uomini di mister Liverani protagonisti del secondo match di campionato (Emanuele Olla inviato all’Unipol Domus) – Voti e giudizi agli uomini di mister ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati per ...