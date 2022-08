Napoli-Monza in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 21 agosto 2022) I partenopei di Spalletti sfidano i brianzoli di Stroppa nella 2ª giornata di Serie A:vedereIldi Luciano Spalletti sfida in casa ildi Giovanni Stroppa nella 2ª giornata della Serie A 2022/2023 . I partenopei hanno vinto all’esordio, travolgendo 5-2 in trasferta il Verona, mentre i brianzoli sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Torino.: la partita si giocherà domenica 21 agosto 2022 nello scenario dello Stadio Diego Armando Maradona dicon fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Francesco Forneau della sezione di Roma 1. La partitasarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - sscnapoli : ?? Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto ?? - sscalcionapoli1 : Napoli-Monza: Spalletti conferma gli 11 di Verona: i tre nuovi acquisti in panchina - com_notizie : #SerieA, #NapoliMonza: il racconto live della sfida -

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 2ª giornata di Serie A ...... a poche ore dalla sfida di campionato tra. Il braccio destro di Berlusconi ha ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 17.26 - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, esordio stagione degli azzurri al Maradona e match valido per la seconda ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...