MotoGP su TV8, GP Austria 2022: orario in chiaro, programma, diretta e differita gara (Di domenica 21 agosto 2022) A Spielberg è tutto pronto per mandare in scena il Gran Premio d’Austria del Motomondiale. Sarà la prima edizione a disputarsi con il lay-out del Red Bull Ring riveduto e corretto allo scopo di aumentare la sicurezza della Remus Kurve, dove nel 2020 Valentino Rossi e Maverick Viñales vennero sfiorati dalle moto ormai fuori controllo di Johann Zarco e Franco Morbidelli. Solo il destino o un intervento divino evitarono, quel giorno, una tragedia di proporzioni immani. LA diretta LIVE DI WARM-UP E gara DEL GP D’Austria DI MotoGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Guardando al presente, è interessante notare come in ognuna delle tre classi si possa individuare una lotta a tre per il titolo, nella quale sono coinvolti tre centauri italiani, che attualmente si trovano tutti alla posizione numero… tre della classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) A Spielberg è tutto pronto per mandare in scena il Gran Premio d’del Motomondiale. Sarà la prima edizione a disputarsi con il lay-out del Red Bull Ring riveduto e corretto allo scopo di aumentare la sicurezza della Remus Kurve, dove nel 2020 Valentino Rossi e Maverick Viñales vennero sfiorati dalle moto ormai fuori controllo di Johann Zarco e Franco Morbidelli. Solo il destino o un intervento divino evitarono, quel giorno, una tragedia di proporzioni immani. LALIVE DI WARM-UP EDEL GP D’DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Guardando al presente, è interessante notare come in ognuna delle tre classi si possa individuare una lotta a tre per il titolo, nella quale sono coinvolti tre centauri italiani, che attualmente si trovano tutti alla posizione numero… tre della classifica ...

