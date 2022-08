Mancini, suo ex calciatore: “Mi insultava, volevo tirargli una scarpa. Minacciai i suoi figli” (Di domenica 21 agosto 2022) Intervistato a Big Five su Canal Plus, l’ex calciatore del Manchester City, Nasri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo ex tecnico ai tempi dei citizens: Roberto Mancini. Durante un... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 21 agosto 2022) Intervistato a Big Five su Canal Plus, l’exdel Manchester City, Nasri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo ex tecnico ai tempi dei citizens: Roberto. Durante un...

Pall_Gonfiato : #Mancini, suo ex calciatore: “Mi insultava, volevo tirargli una scarpa. Minacciai i suoi figli” - Josimar74 : @GoalItalia Ma solo io ricordo che quando lo voleva Mancini nel suo bis nerazzurro l'allora maximo dirigentedella j… - Reietto2 : RT @Mario65155163: In queste foto Renzi ripreso mentre incontra il noto pasticcere Mancini, suo pasticcere di fiducia per farsi dare la ric… - ItaliaCavaliere : RT @Mario65155163: In queste foto Renzi ripreso mentre incontra il noto pasticcere Mancini, suo pasticcere di fiducia per farsi dare la ric… - mancini_int_law : @ilariacapua Benvenuta a Roma! Speriamo che il suo appello sortisca qualche risultato. Gli appelli di tantissimi ro… -