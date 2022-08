LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen al comando dopo quattro tuffi, bene anche Timbretti Gugiu (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.00: Ci sono 68 punti per il britannico Noah Williams, che sale a 323.40 come punteggio totale. 10.58: Sbaglia ancora il britannico Ben Cutmore, che ottiene 47.85 con il quinto tuffo e sale a 275.95. 10.55: Si è chiusa la quarta rotazione con Andreas Sargent Larsen al comando. Sesta posizione per Eduard Timbretti Gugiu. 10.51: bene Eduard Timbretti Gugiu. L’azzurro conquista 63 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato e sale a 233.90. 10.50: Sbaglia Timo Barthel. Solo 42.55 con il quadruplo e mezzo avanti per il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.00: Ci sono 68 punti per il britannico Noah Williams, che sale a 323.40 come punteggio totale. 10.58: Sbaglia ancora il britannico Ben Cutmore, che ottiene 47.85 con il quinto tuffo e sale a 275.95. 10.55: Si è chiusa la quarta rotazione conal. Sesta posizione per Eduard. 10.51:Eduard. L’azzurro conquista 63 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato e sale a 233.90. 10.50: Sbaglia Timo Barthel. Solo 42.55 con il quadruplo e mezzo avanti per il ...

