(Di domenica 21 agosto 2022) Ilprova a mettere a segno qualche ultimo colpo di mercato. Un’importante indizio avvicina un obiettivo ai rossoneri. Ilha iniziato la stagione da campione d’Italia nel migliore dei modi.è però consapevole che i rossoneri hanno bisogno di altri rinforzi per essere competitivi. Difendere il titolo in Italia e tornare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieANews

Ladi Daffrè non è piaciuta alla naufraga, che durante la puntata si è detta più volte ... Le motivazioni di Luca però hanno fatto decisamenteEdoardo Tavassi, che interpellato da ...In inverno erano state la Juventus e l'Inter acon gli acquisti di Dusan Vlahovic e Robin ... Niente difensore, dunque, e valanghe di polemiche per ladel Milan. Dalla prima partita ... La decisione fa gongolare Maldini: Milan, il rinforzo è dietro l'angolo