Gregorio Paltrinieri: “Il cammino per le Olimpiadi prosegue bene. Siamo fortissimi” (Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia ha vinto la staffetta mista agli Europei 2022 di nuoto di fondo. Gli azzurri si sono imposti nelle acque di Ostia, trionfando in una gara rimasta in dubbio fino all’ultimo minuto a causa del mare mosso che ha creato parecchi problemi a questa rassegna continentale. A fare la differenza è stato un sontuoso Domenico Acerenza, che in mattinata aveva trionfato nella 10 km (prova olimpica) e che nel pomeriggio si è prodigato in questo sforzo, esaltandosi in un’ultima frazione da brividi. L’ITALIA CAVALCA L’ONDA! Bruni, Taddeucci, Paltrinieri e Acerenza chiudono in bellezza e si tingono d’oro nella staffetta in acque libere! A fornire il proprio contributo è stato anche Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse carpigiano ha commentato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Siamo molto forti, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia ha vinto la staffetta mista agli Europei 2022 di nuoto di fondo. Gli azzurri si sono imposti nelle acque di Ostia, trionfando in una gara rimasta in dubbio fino all’ultimo minuto a causa del mare mosso che ha creato parecchi problemi a questa rassegna continentale. A fare la differenza è stato un sontuoso Domenico Acerenza, che in mattinata aveva trionfato nella 10 km (prova olimpica) e che nel pomeriggio si è prodigato in questo sforzo, esaltandosi in un’ultima frazione da brividi. L’ITALIA CAVALCA L’ONDA! Bruni, Taddeucci,e Acerenza chiudono in bellezza e si tingono d’oro nella staffetta in acque libere! A fornire il proprio contributo è stato anche. Il fuoriclasse carpigiano ha commentato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “molto forti, ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - Eurosport_IT : ?? Gregorio Paltrinieri ?? Domenico Acerenza ?? Giulia Gabbrielleschi #Nuoto | #LENRoma2022 | #Roma2022 - tuffarai : RT @StorieASpicchi: Ciao a tutti, sono Gregorio Paltrinieri e ho chiuso i miei europei di nuoto con 3 ori e un argento, così. #paltrinieri… - stargazing_15 : RT @yleniaindenial1: Gregorio Paltrinieri in questi europei: 3 medaglie d'oro e un argento lui è il fottuttissimo Poseidone delle acque #… -