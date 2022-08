Grande gol di Insigne ma non basta | vince l’Inter Miami di Higuain VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 agosto 2022) Lorenzosi sta divertendo eccome nell’Mls. Decisamente meno pressioni nonostante gli stadi sempre pieni. Lì il calcio è entertainment non uno strumento per sfogare frustrazioni. Nella notte il suo Toronto è stato sconfitto 2-1 daldiche non ha segnato ma ha servito l’assist dell’1-0. È statoa segnare il gol del momentaneo pareggio con un bel tiro al volo da fuori area dopo chestesso aveva avviato l’azione con un pregevole cambio gioco. L'articolo ilNapolista.