Giuntoli | “Fabian non è convocato perché è sul mercato” poi la rivelazione su Keylor Navas

(Di domenica 21 agosto 2022) Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo per la seconda partita di questa Serie A. Gli azzurri affronteranno il Monza allo Stadio Maradona per il debutto in casa in questa stagione. Nel pre partita, Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il d.s. del Napoli ha parlato delin entrata e in uscita, analizzando le situazione relative a Raspadori, Fabiàn Ruiz eRuiz Napoli (Getty Images) DI seguito le sue parole a DAZN: Suo punto di vista su Raspadori? “La trattativa è stata lunga, ma abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato generoso e ha permesso di chiudere l’affare. Dal punto di vista tecnico può dare alternativa a Spalletti sul modulo. Ora possiamo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1”. Fabiàn e ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - NapoliCM : ???? Fabian Ruiz, Giuntoli: 'È sul mercato, lo vuole il PSG. Navas? Siamo in alto mare' ??? - sscalcionapoli1 : Giuntoli a DAZN: “Raspadori? Trattiva lunga, ADL è stato molto generoso. Fabian è sul mercato. Navas? Siamo lontani… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Giuntoli: 'Navas? Siamo distanti, siamo competitivi così anche se dovesse partire Fabian, Raspadori offr… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Giuntoli: 'Navas? Siamo distanti, siamo competitivi così anche se dovesse partire Fabian, Raspadori offr… -

Navas al Napoli/ Calciomercato:tratta col PSG,Ruiz in stand by Lilla PSG streaming video e diretta tv: come seguire la partita Come l'anno scorso, il campionato francese sarà in ...Tre profili che il direttore sportivoseguiva da settimane e che permettono a Luciano ... Insigne, Koulibaly e probabilmente ancheRuiz) dello scorso mese. L'allenatore toscano dovrà ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nel pre-partita di Napoli-Monza, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “ Per Raspadori è stata una trattativa lunga ma alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche a ...