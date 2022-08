Giorgia Meloni, ecco le liste di Fratelli d'Italia: chi spunta tra i candidati (Di domenica 21 agosto 2022) Ci sono anche due ex sciatrici nelle liste di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. "Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di Fratelli d'Italia, ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica provenienti da altri percorsi", si legge nella nota di FdI con la sua lista. Qui si scorrono i nomi di Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant'Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, e appunto le ex sciatrici Lara Magoni e Barbara Merlin. "Largo spazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Ci sono anche due ex sciatrici nelledid'di. "Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia did', ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica provenienti da altri percorsi", si legge nella nota di FdI con la sua lista. Qui si scorrono i nomi di Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant'Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, e appunto le ex sciatrici Lara Magoni e Barbara Merlin. "Largo spazio ...

