Cremonese | Alvini | ' Mourinho? Quando lui faceva il triplete | io allenavo il Tuttocuoio'

Luxgraph : Alvini: 'A Roma serve prestazione da Cremonese. Mourinho? Un onore sfidarlo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Alvini: 'Contro la Roma vogliamo fare la nostra partita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Alvini: 'Contro la Roma vogliamo fare la nostra partita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Alvini: 'Contro la Roma vogliamo fare la nostra partita' - napolimagazine : CREMONESE - Alvini: 'Contro la Roma vogliamo fare la nostra partita' -

Così il tecnico dei grigiorossi Massimiliano. "Abbiamo già giocato con una delle otto ... Al Franchi laha fatto la sua partita e dobbiamo ripartire da lì e dal lavoro fatto in ...Massimiliano(getty images) tutte le notizie di romaLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...'Ripartiamo dalla prestazione di Firenze. Radu Pensi solo ad allenarsi' CREMONA (ITALPRESS) - 'Ripartiamo dalla prestazione e dalle idee messe ...Allenamento mattutino per i giallorossi. Continua la preparazione per la Roma di Josè Mourinho in vista del match di lunedì contro la Cremonese di Alvini. Il ghanese potrebbe lasciare spazio… Leggi ...