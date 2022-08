lucabianchin7 : Un nome nuovo nella lista del #Milan per il centrocampo: piace Aster #Vranckx, belga del 2002 del Wolfsburg. E' in… - DiMarzio : .@acmilan, situazione centrocampo. Distanza tra club per #Onyedika, piacciono #Onana del @girondins e #Vranckx del… - Gazzetta_it : Colpo a centrocampo, il Milan accelera. E spunta la pista Vranckx #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Arrivano conferme: #Krunic rinnoverà il suo contratto #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Sfumato #Mancini, entra in azione anche l’Assoagenti #ACMilan #SempreMilan -

MilanLive.it

Commenta per primo Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il Chelsea ha ricevuto una nuova proposta per Hakim Ziyech , corteggiato a inizio mercato dale oggi finito nel mirino dell'Ajax che lo rivorrebbe con sé..it vi aggiornerà in tempo reale su Atalanta -e Bologna - Verona, posticipi domenicali della seconda giornata di Serie ANel presentare la gara di questa sera contro l'Atalanta, ... Calciomercato Milan, secca smentita in diretta: “Non mi volevano” Sono terminati i match delle 20,45 validi per la seconda giornata di campionato. ATALANTA-MILAN - Il calcio come al solito ha uno sceneggiatore tutto suo. Nella settimana più complicata, forse nel mom ...Atalanta-Milan è il big match della seconda giornata di Serie A, il primo per questa stagione 2022/23 e come sempre Calciomercato.com vi offre la MOVIOLA LIVE della partita che sarà diretta dal signor ...