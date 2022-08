BARCELLONA LEWANDOWSKI TRA COMPLEANNO, RAPINA E CACCIA AL PRIMO GOL (Di domenica 21 agosto 2022) Robert LEWANDOWSKI compie 34 anni oggi e il senso del tempo che passa lo potrà controllare di persona sul suo prezioso orologio da 75 mila euro che due malviventi hanno cercato di sottrargli all’ingresso del centro sportivo del BARCELLONA. Per sua fortuna l’inseguimento dei “Mossos d’Esquadra” si è concluso con il recupero della refurtiva e l’attaccante polacco è rientrato in possesso dell’oggetto. Resta lo shock per l’episodio: non il miglior biglietto da visita per una città che il giocatore ha inseguito a lungo, sfidando la pazienza del Bayern. BARCELLONA LEWANDOWSKI RAPINATO, ECCO COSA È SUCCESSO Robert LEWANDOWSKI, secondo quanto raccontato da Sport, si stava recando alla Ciutat Deportiva per sostenere l’allenamento con il BARCELLONA, quando si è fermato davanti ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 21 agosto 2022) Robertcompie 34 anni oggi e il senso del tempo che passa lo potrà controllare di persona sul suo prezioso orologio da 75 mila euro che due malviventi hanno cercato di sottrargli all’ingresso del centro sportivo del. Per sua fortuna l’inseguimento dei “Mossos d’Esquadra” si è concluso con il recupero della refurtiva e l’attaccante polacco è rientrato in possesso dell’oggetto. Resta lo shock per l’episodio: non il miglior biglietto da visita per una città che il giocatore ha inseguito a lungo, sfidando la pazienza del Bayern.TO, ECCO COSA È SUCCESSO Robert, secondo quanto raccontato da Sport, si stava recando alla Ciutat Deportiva per sostenere l’allenamento con il, quando si è fermato davanti ...

