Ancelotti saluta Modric ‘immortale’ dopo un’altra masterclass nella vittoria del Real Madrid sul Celta Vigo

(Di domenica 21 agosto 2022) Sito inglese: Carloha descritto Lukacome “immortale”la sua straordinaria prestazioneper 4-1 delLiga contro ilsabato., 36 anni, ha riportato in vantaggio ilpoco prima dell’intervallo con un sontuoso tiro da fuori areache Karim Benzema e Iago Aspas si erano scambiati i rigori. Ha segnato la prima volta che il nazionale croato ha segnato due gol consecutivi da fuori areacompetizione da gennaio 2019, quando ha completato una serie di tre. In effetti, più della metà dei gol dicon il...

StatusSymbol2 : RT @Edorsi53: @marca saluta così uno dei grandi protagonisti del secondo ciclo più vincente nella storia del #RMadrid. La protezione del br… - Edorsi53 : @marca saluta così uno dei grandi protagonisti del secondo ciclo più vincente nella storia del #RMadrid. La protezi… - zazoomblog : Real Madrid Casemiro saluta. Ancelotti: «Ci ho parlato vuole una nuova sfida» - #Madrid #Casemiro #saluta.… - Eurosport_IT : Ancelotti saluta Casemiro ?? #Calciomercato | #Casemiro | #Ancelotti | #RealMadrid | #ManUnited - calciomercatoit : #RealMadrid, #Ancelotti 'saluta' #Casemiro e annuncia: 'Abbiamo già dei sostituti' #calciomercato -

Il tecnico del Real Madrid Carloha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione Casemiro. Il centrocampista saluterà i Blancosha confermato così l'addio di Casemiro, diretto al Manchester United: L'ADDIO DEL CENTROCAMPISTA - "Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che vuole provare una nuova sfida. Io ...MADRID (Spagna) - Era nell'aria da settimane, ora è quasi ufficiale: Casemiroil Real Madrid per passare al Manchester United. L'operazione da 60 milioni dovrebbe ... Carlo, che ha ...Il brasiliano ha deciso di passare ai Red Devils in Premier League, il tecnico del Real Madrid ha commentato la scelta del suo centrocampista: ecco cosa ha detto ...Il tecnico del Real Madrid ha parlato della situazione del brasiliano affermando che la sua decisione è quella di passare ai Red Devils in Premier League ...