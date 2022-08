Vuelta a España 2022, 3° tappa Breda - Breda: percorso, orari e altimetria (Di sabato 20 agosto 2022) La terza frazione della Vuelta a España, ultima di questo trittico in Olanda, prevede una tappa con partenza e arrivo a Breda di 193,5 km con un percorso pianeggiante che probabilmente prediligerà una conclusione in volata. Al termine di questa frazione, la carovana roja sarà impegnata in un lungo ponte aereo per raggiungere Vitoria-Gasteiz, nella regione dei Paesi Baschi, dove, dopo il primo giorno di riposo in programma lunedì 22 agosto, la corsa riprenderà il giorno seguente con la 4° tappa, la prima sul suolo spagnolo. Il percorso della 3° tappa La 3° tappa della Vuelta a España 2022, in programma domenica 21 agosto si disputerà lungo un tracciato di 193,5 km con ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 agosto 2022) La terza frazione della, ultima di questo trittico in Olanda, prevede unacon partenza e arrivo adi 193,5 km con unpianeggiante che probabilmente prediligerà una conclusione in volata. Al termine di questa frazione, la carovana roja sarà impegnata in un lungo ponte aereo per raggiungere Vitoria-Gasteiz, nella regione dei Paesi Baschi, dove, dopo il primo giorno di riposo in programma lunedì 22 agosto, la corsa riprenderà il giorno seguente con la 4°, la prima sul suolo spagnolo. Ildella 3°La 3°della, in programma domenica 21 agosto si disputerà lungo un tracciato di 193,5 km con ...

SpazioCiclismo : Sam Bennett si impone nettamente su Mads Pedersen #LaVuelta22 - infoitsport : Vuelta a España 2022, Gino Mäder conferma e rilancia il suo impegno per l’ambiente: “Donerò 1 CHF per ogni corridor… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: attacca Maté gruppo a 40? - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA: - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14 -