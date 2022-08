Un PC da gaming incastonato nel WC? La folle idea dello youtuber Basically Homeless

Leggi su computermagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) L’apoteosi delsul “trono” mattutino? Eccola qui: a realizzarla lo/modder, il quale avrebbeun vero e proprio PC da… in un water casalingo.trasforma il suo WC in un PC da– 3522 www.computermagazine.itÈ risaputo dai tempi del primo Game Boy che, la postazione preferita dei giocatori è, indubbiamente, il proprio WC. Durante le “intense riflessioni mattutine” non è difficile imbattersi in ben più di qualche videogiocatore, che oggi potrà realizzare il suo sogno, non troppo nascosto, di godersi del sano, in tutta tranquillità e comodità, direttamente sul proprio water casalingo. Deve aver pensato questo lo ...