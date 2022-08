UFC 278, Kamaru Usman vs Leon Edwards 2 stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 20 agosto 2022) Kamaru Usman (20-1) vuole confermarsi padrone incontrastato della divisione dei pesi welter in Ufc. Dovrà vedersela per la seconda volta contro Leon Edwards (19-3-1), fighter che ha già sfidato nel 2015 e battuto per decisione unanime. Dopo cinque difese titolate, Usman non vuole cedere lo scettro e si prepara all’ennesimo show di una carriera già leggendaria per le arti marziali miste. L’evento UFC 278 è in programma alle 04:00 della notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto. Non solo Usman. Nella card spicca il ritorno di Josè Aldo che sfiderà il georgiano Merab Dvalishvili. E a quasi un anno dalla sconfitta contro Marvin Vettori, si rivede sull’ottagono Paulo Costa, chiamato a scalare nuovamente il ranking dei pesi medi. L’ostacolo si chiama Luke Rockhold. Potrete ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022)(20-1) vuole confermarsi padrone incontrastato della divisione dei pesi welter in Ufc. Dovrà vedersela per la seconda volta contro(19-3-1), fighter che ha già sfidato nel 2015 e battuto per decisione unanime. Dopo cinque difese titolate,non vuole cedere lo scettro e si prepara all’ennesimo show di una carriera già leggendaria per le arti marziali miste. L’evento UFC 278 è inalle 04:00 della notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto. Non solo. Nella card spicca il ritorno di Josè Aldo che sfiderà il georgiano Merab Dvalishvili. E a quasi un anno dalla sconfitta contro Marvin Vettori, si rivede sull’ottagono Paulo Costa, chiamato a scalare nuovamente il ranking dei pesi medi. L’ostacolo si chiama Luke Rockhold. Potrete ...

