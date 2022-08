Tromba d’aria sul Twiga di Briatore e Santanchè: puniti i negazionisti dei cambiamenti climatici (Di sabato 20 agosto 2022) Tromba d’aria sul Twiga di Briatore e Santanchè: dopo i danni allo stabilimento di Forte dei Marmi per la senatrice il clima non è più una “buffonata“. La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ha condiviso dei video sui social per mostrare i danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla Toscana presso lo stabilimento balneare di Flavio Briatore a Forte dei Marmi che gestisce. Tromba d’aria sul Twiga e in Versilia Alla fine, anche Daniela Santanchè ha scoperto i cambiamenti climatici. “Mesi di lavoro andati distrutti in pochissimo tempo”, sono queste le parole della senatrice di Fratelli d’Italia mentre mostra sui social i danni causati dal maltempo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 agosto 2022)suldi: dopo i danni allo stabilimento di Forte dei Marmi per la senatrice il clima non è più una “buffonata“. La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela, ha condiviso dei video sui social per mostrare i danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla Toscana presso lo stabilimento balneare di Flavioa Forte dei Marmi che gestisce.sule in Versilia Alla fine, anche Danielaha scoperto i. “Mesi di lavoro andati distrutti in pochissimo tempo”, sono queste le parole della senatrice di Fratelli d’Italia mentre mostra sui social i danni causati dal maltempo ...

