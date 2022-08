Tornano ‘I soliti idioti’: “Eravamo migliori amici, la popolarità ci ha fatto separare bruscamente” (Di sabato 20 agosto 2022) Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sono pronti a vestire di nuovo i panni di Ruggero e Gianluca. Tornano I soliti idioti dopo che i due attori si erano allontanati in modo brusco. Ma il tempo, si sa, cura tutte le ferite, ed ecco che la coppia si è ritrovata per la gioia dei tanti fan. “Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed Eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out” spiega Mandelli, e Biggio aggiunge: “Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri… ma ripensavo spesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sono pronti a vestire di nuovo i panni di Ruggero e Gianluca.idioti dopo che i due attori si erano allontanati in modo brusco. Ma il tempo, si sa, cura tutte le ferite, ed ecco che la coppia si è ritrovata per la gioia dei tanti fan. “Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto dizia. Lavoravamo assieme ed: un’intesa fantastica. Dopo quella grande, siamo andati in burn out” spiega Mandelli, e Biggio aggiunge: “Ci siamo separati, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri… ma ripensavo spesso ...

