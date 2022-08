Paltrinieri d'oro, Italfondo subito regina d'Europa (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri maschile che ha aperto le gare degli Europei di fondo. Nelle acque di Ostia, il fuoriclasse azzurro ha toccato con il tempo di 52'13”, precedendo l'altro italiano Domenico Acerenza, medaglia d'argento, ed il francese Logan Fontaine, bronzo. Ottavo posto per Marcello Guidi. “E' stata una bella gara: buoni i primi due giri, nel terzo si è alzato un pò di mare e si sentiva, ma è stato super bello – il commento a Raisport di un soddisfatto Paltrinieri – Avevamo super voglia di gareggiare, adesso le condizioni buone, domani abbiamo il resto”. “Ci ho provato fino alla fine, al terzo giro c'era un pò di bagarre, ma va bene così – le parole di Acerenza, argento – Domani ci sono le altre due gare, la voglia c'è: testa alla 10 e poi alla staffetta”. Nella 5 chilometri femminile, ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gregorioha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri maschile che ha aperto le gare degli Europei di fondo. Nelle acque di Ostia, il fuoriclasse azzurro ha toccato con il tempo di 52'13”, precedendo l'altro italiano Domenico Acerenza, medaglia d'argento, ed il francese Logan Fontaine, bronzo. Ottavo posto per Marcello Guidi. “E' stata una bella gara: buoni i primi due giri, nel terzo si è alzato un pò di mare e si sentiva, ma è stato super bello – il commento a Raisport di un soddisfatto– Avevamo super voglia di gareggiare, adesso le condizioni buone, domani abbiamo il resto”. “Ci ho provato fino alla fine, al terzo giro c'era un pò di bagarre, ma va bene così – le parole di Acerenza, argento – Domani ci sono le altre due gare, la voglia c'è: testa alla 10 e poi alla staffetta”. Nella 5 chilometri femminile, ...

Eurosport_IT : DOPPIETTTAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAA ???????? Super GREG Paltrinieri conquista l'oro nella 5km seguito da un fant… - ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - rtl1025 : ?????? Il fuoriclasse azzurro Gregorio #Paltrinieri ha vinto la gara dei 5 km in acque libere degli #EuropeiNuoto2022,… - delilahvipic : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTTAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAA ???????? Super GREG Paltrinieri conquista l'oro nella 5km seguito da un fantastico… - beneeeeees : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTTAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAA ???????? Super GREG Paltrinieri conquista l'oro nella 5km seguito da un fantastico… -