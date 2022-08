Milan, Pioli: «Quello di domani è uno scontro diretto» (Di sabato 20 agosto 2022) Le parole di Stefano Pioli all’indomani della sfida contro l’Atalanta: «L’Atalanta è una squadra molto forte, ci conoscono bene» Stefano Pioli presenta in conferenza stampa Atalanta-Milan. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. PARTENZA – «La stagione scorsa sappiamo come è andata e sicuramente abbiamo un bagaglio di esperienza e più consapevolezza, il tutto con grande entusiasmo. Siamo solo alla seconda giornata di campionato, poi dalla prossima settimana partirà un tour de force. L’Atalanta è una squadra molto forte, ci conoscono bene così come noi conosciamo loro. Ci siamo preparati bene». ATALANTA – «domani è uno step per crescere, ogni partita ti dice dove lavorare di più. domani sarà un test importante, l’Atalanta ha la stessa intelaiatura e ha ritrovato Zapata. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Le parole di Stefanoall’indella sfida contro l’Atalanta: «L’Atalanta è una squadra molto forte, ci conoscono bene» Stefanopresenta in conferenza stampa Atalanta-. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. PARTENZA – «La stagione scorsa sappiamo come è andata e sicuramente abbiamo un bagaglio di esperienza e più consapevolezza, il tutto con grande entusiasmo. Siamo solo alla seconda giornata di campionato, poi dalla prossima settimana partirà un tour de force. L’Atalanta è una squadra molto forte, ci conoscono bene così come noi conosciamo loro. Ci siamo preparati bene». ATALANTA – «è uno step per crescere, ogni partita ti dice dove lavorare di più.sarà un test importante, l’Atalanta ha la stessa intelaiatura e ha ritrovato Zapata. ...

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli in conferenza stampa - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - Gazzetta_it : 'Siate senza paura'. Le frasi motivazionali di #Pioli nel tunnel di San Siro #milan - YOSHY2097 : RT @Maxperin72: Con #Krunic il #Milan è arrivato sesto infortunio muscolare in poco più di un mese, eppure non vedo nessun tifoso ???? a but… - ossobuco20111 : Calcio: Pioli, il mercato Milan? Possiamo ancora migliorare -