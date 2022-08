Meteo, torna il caldo. Il clima fra le preoccupazioni più forti dei cittadini (Di sabato 20 agosto 2022) Meteo di sole e caldo per il prossimo fine settimana. Dopo giornate finalmente piovose, ecco tornare un tempo estivo. Secondo le previsioni Meteo per domani, sabato 20 agosto, e per domenica 21 agosto, dopo alcuni giorni di nuvole e piogge tornerà il bel tempo su buona parte dell’Italia. Al Nord sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Ci sarà qualche nuvola e non mancheranno piogge isolate fino al pomeriggio sulle regioni del Nord-Est. Sarà perlopiù sereno o poco nuvoloso anche al Centro e al Sud, dove nella prima parte della giornata sono previste piogge e temporali sparsi nel sud della Toscana, nelle Marche e in Puglia. L’estate del 2022 ce la ricorderemo come quella più calda di sempre, per quanto riguarda il Meteo. I timori dei consumatori per il cambiamento climatico sono ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 agosto 2022)di sole eper il prossimo fine settimana. Dopo giornate finalmente piovose, eccore un tempo estivo. Secondo le previsioniper domani, sabato 20 agosto, e per domenica 21 agosto, dopo alcuni giorni di nuvole e piogge tornerà il bel tempo su buona parte dell’Italia. Al Nord sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Ci sarà qualche nuvola e non mancheranno piogge isolate fino al pomeriggio sulle regioni del Nord-Est. Sarà perlopiù sereno o poco nuvoloso anche al Centro e al Sud, dove nella prima parte della giornata sono previste piogge e temporali sparsi nel sud della Toscana, nelle Marche e in Puglia. L’estate del 2022 ce la ricorderemo come quella più calda di sempre, per quanto riguarda il. I timori dei consumatori per il cambiamentotico sono ...

