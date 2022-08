LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: Lecomte guida la corsa all’ultimo giro, Berta in top10 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Distacco abissale dato dalle due francesi a tutte le altre. Terpstra passa solo ora sul traguardo con 3’05” di ritardo dalla testa. 13.16 INIZIA L’ULTIMO giro! Lecomte sempre in testa con un vantaggio rassicurante sulla connazionale Ferrand Prevot! 13.14 Rimane ora di 43” il distacco di Ferrand Prevot rispetto a Lecomte. Berta è salita in nona posizione superando Indergand. 13.12 Terpstra ne ha decisamente di più rispetto a Neff e le altre svizzere. La neerlandese si avvicina ad una nuova medaglia continentale. 13.10 Ancora brillante Lecomte, ma Ferrand Prevot recupera qualcosa sulla dura salita. 13.08 Questa la top10 a due giri dal traguardo: 1. Loana Lecomte (FRA) 2. Pauline ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 Distacco abissale dato dalle due francesi a tutte le altre. Terpstra passa solo ora sul traguardo con 3’05” di ritardo dalla testa. 13.16 INIZIA L’ULTIMOsempre in testa con un vantaggio rassicurante sulla connazionale Ferrand Prevot! 13.14 Rimane ora di 43” il distacco di Ferrand Prevot rispetto aè salita in nona posizione superando Indergand. 13.12 Terpstra ne ha decisamente di più rispetto a Neff e le altre svizzere. La neerlandese si avvicina ad una nuova medaglia continentale. 13.10 Ancora brillante, ma Ferrand Prevot recupera qualcosa sulla dura salita. 13.08 Questa laa due giri dal traguardo: 1. Loana(FRA) 2. Pauline ...

