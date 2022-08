Liste, alta tensione in Forza Italia (con rebus Casellati). I casi Basilicata: Letta elimina La Regina e sistema due big, Azione a caccia di voti arruola Pittella (Di sabato 20 agosto 2022) Poco più di ventiquattr’ore alla scadenza e né il centrodestra né il centrosinistra hanno definito le Liste da presentare nei minimi dettagli. La “colpa”? In entrambi i casi è della Basilicata, protagonista di giornata. La coalizione Fdi-Lega-Forza Italia è in alto mare, principalmente a causa dei berlusconiani stretti nei 42 seggi a disposizione negli uninominali e con il rebus Casellati, stretta tra Veneto e Lucania, da risolvere; mentre il Pd si è ritrovato a dover gestire il caso La Regina e quindi a “ripescare” Enzo Amendola con una reAzione a catena che ha spostato Filippo Sensi e aperto spazio a Rossella Muroni. Un tetris che alla fine risolve più di qualche problema a Enrico Letta con due figure di peso del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Poco più di ventiquattr’ore alla scadenza e né il centrodestra né il centrosinistra hanno definito leda presentare nei minimi dettagli. La “colpa”? In entrambi iè della, protagonista di giornata. La coalizione Fdi-Lega-è in alto mare, principalmente a causa dei berlusconiani stretti nei 42 seggi a disposizione negli uninominali e con il, stretta tra Veneto e Lucania, da risolvere; mentre il Pd si è ritrovato a dover gestire il caso Lae quindi a “ripescare” Enzo Amendola con una rea catena che ha spostato Filippo Sensi e aperto spazio a Rossella Muroni. Un tetris che alla fine risolve più di qualche problema a Enricocon due figure di peso del ...

