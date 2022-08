Lecce, che colpo! In arrivo Umtiti dal Barcellona (Di sabato 20 agosto 2022) Corvino al lavoro per portare Umtiti al Lecce: affare in via di definizione tra le parti. Lo riporta Gianluca Di Marzio Un colo da 90 in arrivo per il Lecce. Il club salentino è infatti in contatto con il Barcellona per definire l’arrivo in prestito di Samuel Umtiti. Il difensore centrale classe 1993, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è vicinissimo alla Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Corvino al lavoro per portareal: affare in via di definizione tra le parti. Lo riporta Gianluca Di Marzio Un colo da 90 inper il. Il club salentino è infatti in contatto con ilper definire l’in prestito di Samuel. Il difensore centrale classe 1993, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è vicinissimo alla Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

