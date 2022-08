Juventus, Gazzetta: “Pogba accellera per il suo rientro” (Di sabato 20 agosto 2022) Juventus Pogba- La Juventus continua la sua preparazione in vista del posticipo di lunedì, in casa della Sampdoria. Nel frattempo, Allegri, aspetta il rientro dei suoi top. La Juventus continua ad essere attenta sugli obbiettivi per il calciomercato, seguendo con particolare importanza: Depay e Paredes. Per l’Olandese c’è fiducia di una fumata bianca per la prossima settimana, per l’Argentino la trattativa è bloccata visto il rifiuto di Rabiot allo United. Nel frattempo, però, i Bianconeri valutano in casa loro il recupero di un acquisto: Paul Pogba. Il Francese si è infortunato a fine Luglio dopo la gara contro il Barcellona, in amichevole. Ecco cosa dice, la Gazzetta dello Sport sul rientro e sul recupero del Francese: “Paul ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista del posticipo di lunedì, in casa della Sampdoria. Nel frattempo, Allegri, aspetta ildei suoi top. Lacontinua ad essere attenta sugli obbiettivi per il calciomercato, seguendo con particolare importanza: Depay e Paredes. Per l’Olandese c’è fiducia di una fumata bianca per la prossima settimana, per l’Argentino la trattativa è bloccata visto il rifiuto di Rabiot allo United. Nel frattempo, però, i Bianconeri valutano in casa loro il recupero di un acquisto: Paul. Il Francese si è infortunato a fine Luglio dopo la gara contro il Barcellona, in amichevole. Ecco cosa dice, ladello Sport sule sul recupero del Francese: “Paul ...

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Juventus 0-1, rete di Rabiot A. (JUV) - Paolo_Bargiggia : Scusate, tutto bene? Alleni la @juventusfc, pareggi 0 a 0 con la @sampdoria, orgogliosa e dignitosa ma con un merca… - Gazzetta_it : Allegri, le categorie esistono anche per gli allenatori. C’è chi dice no, una rubrica di @SebVernazza - prioreA10 : RT @Gazzetta_it: Allegri, le categorie esistono anche per gli allenatori. C’è chi dice no, una rubrica di @SebVernazza - TheLaz97 : RT @Gazzetta_it: Allegri, le categorie esistono anche per gli allenatori. C’è chi dice no, una rubrica di @SebVernazza -