Incidente mortale sulla statale ‘Cilentana’

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A causa di unstradale, traffico rallentato lungo la18 Var “Cilentana”, all’altezza del km 151,100 a Centola in provincia di Salerno. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

