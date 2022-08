Gattuso: ''Il mercato? No, mi preoccupa la morte'' (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore del Valencia Gennaro Gattuso scherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se sia preoccupato per ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) L'allenatore del Valencia Gennaroscherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se siato per ...

sportli26181512 : Valencia, Gattuso vuole altri 4 colpi: Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaro Gatt… - sportli26181512 : Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO: Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del… - Francereale97 : Per l'operazione #Navas l'ostacolo è l'ingaggio, il portiere è in guerra aperta con il #PSG per farsi liberare a ze… - Andrea1994___ : @DanieleMassa9 @GianmarcoGio Si e anche il Valencia di Gattuso. L'infortunio non è grave da poter esser tolto dal m… - NapoliFCNews : Il Mattino – Valencia, Gattuso sul mercato ha chiesto Mertens e altri due azzurri #ForzaNapoliSempre #SSCN… -

Gattuso: ''Il mercato No, mi preoccupa la morte'' L'allenatore del Valencia Gennaro Gattuso scherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se sia preoccupato per ... Valencia, Gattuso vuole altri 4 colpi Commenta per primo Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaro Gattuso vuole per il suo Valencia in questo finale di mercato. Piaccciono Cavani in attacco (occhio al Nizza), Arthur della Juve (anche Gagliardini dell'Inter nel mirino) a centrocampo e Bryan Gil ... Calciomercato.com Gattuso: "Mi preoccupa la morte, non il mercato" L'allenatore del Valencia Gennaro Gattuso scherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se sia preoccupato per un mercato che avrebbe potuto forse regalare ... Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... L'allenatore del Valencia Gennaroscherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se sia preoccupato per ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennarovuole per il suo Valencia in questo finale di. Piaccciono Cavani in attacco (occhio al Nizza), Arthur della Juve (anche Gagliardini dell'Inter nel mirino) a centrocampo e Bryan Gil ... Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO L'allenatore del Valencia Gennaro Gattuso scherza così in conferenza dopo la domanda di un giornalista, che gli aveva chiesto se sia preoccupato per un mercato che avrebbe potuto forse regalare ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...